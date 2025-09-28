Павло Василенко

У матчі сьомого туру Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Реал Сосьєдад. Каталонці здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

На 31-й хвилині гості вийшли вперед – відзначився Альваро Одріосола. В кінці першого тайму Барселона відігралася завдяки точному удару Жюля Кунде.

На 59-й хвилині Ламін Ямаль увірвався у штрафний майданчик, зробив простріл перед воротами, і Роберт Левандовськи головою переправив м'яч у сітку. Це був його четвертий гол у Ла Лізі в цьому сезоні.

Барселона втримала перемогу в матчі та вийшла в лідери турнірної таблиці Ла Ліги з 19 балами. Вони випереджають Реал на одне очко та Вільярреал на три. Реал Сосьєдад – 17-й (5 балів).

Ла Ліга, 7-й тур

Барселона – Реал Сосьєдад – 2:1

Голи: Кунде, 43, Левандовськи, 59 – Одріосола, 31.