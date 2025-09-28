Барселона перемогла Реал Сосьєдад і вийшла в лідери Ла Ліги
Каталонці здобули три очки
близько 7 годин тому
У матчі сьомого туру Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Реал Сосьєдад. Каталонці здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.
На 31-й хвилині гості вийшли вперед – відзначився Альваро Одріосола. В кінці першого тайму Барселона відігралася завдяки точному удару Жюля Кунде.
На 59-й хвилині Ламін Ямаль увірвався у штрафний майданчик, зробив простріл перед воротами, і Роберт Левандовськи головою переправив м'яч у сітку. Це був його четвертий гол у Ла Лізі в цьому сезоні.
Барселона втримала перемогу в матчі та вийшла в лідери турнірної таблиці Ла Ліги з 19 балами. Вони випереджають Реал на одне очко та Вільярреал на три. Реал Сосьєдад – 17-й (5 балів).
Ла Ліга, 7-й тур
Барселона – Реал Сосьєдад – 2:1
Голи: Кунде, 43, Левандовськи, 59 – Одріосола, 31.