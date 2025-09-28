Новини перед матчем та поточна форма команд

В четвер Хансі Флік став третім тренером Барселони, який найшвидше здобув 50 офіційних перемог, однак зробив це не без драматизму. Помилка Жоана Гарсії дозволила Ов’єдо відкрити рахунок, проте камбек у другому таймі приніс каталонцям перемогу 3:1, завдяки якій вони залишилися на відстані всього у два очки від Реала. Кожна з шести останніх перемог Барси в чемпіонаті була з трьома і більше забитими м’ячами. Також Олімпійський стадіон дарує команді приємні спогади – «блаугранас» виграли дев’ять з останніх 11 матчів Ла Ліги тут (1 нічия, 1 поразка). Єдина невдача трапилася в останньому домашньому турі минулого сезону, коли чемпіонство вже було забезпечене.

Одного голу вистачило Реалу Сосьєдад, щоб обіграти Мальорку в середу й здобути першу перемогу в чемпіонаті цього сезону (2 нічиї, 3 поразки). Попри цей успіх, команда розташувалася одразу над зоною вильоту і мусить набирати очки, щоб не залишитися без єврокубків, як це сталося минулого року. Завдання буде непростим, адже баски програли п’ять з шести останніх виїзних матчів Ла Ліги (1 нічия), не забивши в чотирьох з них.

Історія особистих зустрічей

У березні Барселона розгромила Сосьєдад 4:0 у домашньому матчі, здобувши 26-ту перемогу в останніх 27 поєдинках Ла Ліги проти цього суперника на своєму полі (1 поразка). Баски залишаються одними з найзручніших опонентів для каталонців: у XXI столітті Барса виграла в них 21 з 22 матчів – більше, ніж у будь-якого іншого клубу.

Гарячі факти та серії

Барселона забила найбільше в чемпіонаті – чотири голи після 80-ї хвилини.

Каталонці відзначилися трьома й більше голами в 11 з останніх 14 домашніх ігор у всіх турнірах.

Сосьєдад ще не забивав після 70-ї хвилини цього сезону.

Баски не зберігали свої ворота недоторканими в 17 виїзних матчах поспіль.

Ключові гравці та втрати

Роберт Левандовський врятував Барселону в матчі проти Ов’єдо, забивши на 70-й хвилині, а також оформив заключний гол у торішньому розгромі Сосьєдада (4:0) на цьому ж стадіоні. Такефуса Кубо ще жодного разу не забивав у ворота Барси, проте якщо зробить це тепер, то, ймовірно, на початку гри – його останні п’ять голів у чемпіонаті були забиті до 60-ї хвилини.

Півзахисник Барселони Гаві, ймовірно, вибув до початку 2026 року після операції на коліні. У Сосьєдада нових кадрових проблем не спостерігається.

