Сергій Разумовський

Форвард Атлетико Хуліан Альварес відмовився підписувати новий контракт із мадридським клубом і хоче продовжити кар’єру в Барселоні. Про це повідомляє Marca.

За даними джерела, Атлетико запропонував аргентинському нападнику нову угоду із зарплатою близько 10 мільйонів євро на рік. Однак футболіст не прийняв цю пропозицію.

Зазначається, що Альварес вважає спортивний проект Барселони більш привабливим для свого майбутнього. Водночас здійснити цей трансфер каталонському клубу буде складно через високу вартість гравця.

Атлетіко оцінює 26-річного форварда щонайменше у 150 мільйонів євро. Його чинний контракт діє до літа 2030 року, а сума відступних становить 500 мільйонів євро. Окрім Барселони, інтерес до Альвареса також проявляють ПСЖ та Арсенал.

У сезоні 2025/26 аргентинець провів 49 матчів у всіх турнірах. У них йому вдалося відзначитися 20 голами і дев'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, гравці Атлетико вирушать на чемпіонат світу-2026 у складі збірної Іспанії.