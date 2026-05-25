Українські тенісистки дізналися суперниць у другому раунді Roland Garros-2026.

Еліна Світоліна зіграє проти іспанської кваліфаєрки Кейтлін Кеведо, яка посідає 126-те місце у світовому рейтингу. Для тенісисток це буде перша очна зустріч.

Марта Костюк у другому колі зустрінеться з американкою Кеті Волинець, 108-ю ракеткою світу. Раніше суперниці вже грали між собою у 2024 році на турнірі в Пекіні — тоді Костюк поступилася у двох сетах.

Дарія Снігур уперше в кар’єрі зіграє в другому раунді Roland Garros. Її суперницею стане американка Пейтон Стернс, яка наразі посідає 78-ме місце в рейтингу WTA.

Найскладніший за рейтингом жереб отримала Юлія Стародубцева. Українка зустрінеться з другою ракеткою світу Єленою Рибакіною, яка представляє Казахстан.

Також на турнірі ще очікують на стартові матчі Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова. Даяна Ястремська завершила виступи після поразки в першому колі.