Павло Василенко

Напередодні майбутнього матчу проти Осера пресслужба ПСЖ опублікувала традиційне медичне оновлення. І в ньому є й погані новини. Захисник і капітан паризької команди Маркіньос травмований і пропустить матч проти Барселони наступної середи.

Повідомляється, що бразильський футболіст пропустить два тижні.

Головний тренер парижан Луїс Енріке матиме вибір між українцем Іллею Забарним та бразильцем Лукасом Беральдо, щоб замінити Маркіньоса, але ця нова травма є безперечним доказом того, що ПСЖ дорого платить за важкий графік сезону.