Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував епізод із помилкою голкіпера Жоана Гарсії у матчі 6-го туру Прімери проти Ов’єдо, який завершився перемогою каталонців 3:1.

На 33-й хвилині Гарсія далеко вийшов за межі штрафного майданчика, але невдало зіграв ногою. Цим скористався півзахисник господарів Альберто Рейна, який ударом з близько 40 метрів відкрив рахунок.

Ми хочемо, щоб Жоан діяв саме так. Таке може статися. Він чудовий воротар і довів це наприкінці матчу. Так, це була помилка, але це футбол. Важливо, що він завжди залишається першою лінією оборони, – наводить слова Фліка Barca Blaugranas.

Іспанія. Прімера. 6-й тур

Ов’єдо – Барселона 1:3 (Рейна 33 – Гарсія 56, Левандовскі 70, Араухо 88)

Після цієї перемоги Барселона набрала 16 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.