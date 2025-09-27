Шок для Барселони перед матчем з командою Забарного: два основні гравці отримали травми
Каталонці мають кадрові проблеми
близько 22 годин тому
Після впевненої перемоги над Ов’єдо (3:1) Барселону наздогнали погані новини. Клуб офіційно підтвердив травми двох ключових гравців – вінгера Рафіньї та воротаря Жоана Гарсії.
Рафінья отримав травму біцепса стегна й вибув на три тижні. Він покинув поле вже на 66-й хвилині матчу.
Жоан Гарсія зазнав розриву медіальної зв’язки коліна та вже завтра пройде артроскопічну операцію. Очікуваний термін відновлення – 4–6 тижнів.
Це означає, що обидва футболісти пропустять критично важливий матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ українського захисника Іллі Забарного наступного тижня. Крім того, Гарсія не зіграє й у Ель Класіко 26 жовтня, тоді як є невелика надія, що Рафінья встигне відновитися після міжнародної паузи.
