Павло Василенко

Пау Віктор незабаром покине Барселону. Подробиці трансферу нападаючого повідомляє The Athletic.

Вже деякий час ходять чутки про можливий продаж Пау Віктора Барселоної. Клуб шукає покупця для іспанця, і він знайшовся.

Все вказує на те, що новим роботодавцем нападника стане Брага. Португальська команда досягла угоди з блауграна про умови трансферу.

Барселона отримає 12 мільйонів євро базової заробітної плати. Контракт також передбачає бонуси на загальну суму 3 мільйони євро.

Це стане суттєвим прибутком для синьо-гранатових. Вони придбали Віктора 2024 року за 2,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Тепер 23-річний гравець має домовитися з Брагою про умови особистого контракту. Трансфер має бути завершено найближчими днями.