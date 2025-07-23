Барселона продає нападаючого, клуб отримає непоганий прибуток
Футболіст змінить команду
близько 1 години тому
Пау Віктор незабаром покине Барселону. Подробиці трансферу нападаючого повідомляє The Athletic.
Вже деякий час ходять чутки про можливий продаж Пау Віктора Барселоної. Клуб шукає покупця для іспанця, і він знайшовся.
Все вказує на те, що новим роботодавцем нападника стане Брага. Португальська команда досягла угоди з блауграна про умови трансферу.
Барселона отримає 12 мільйонів євро базової заробітної плати. Контракт також передбачає бонуси на загальну суму 3 мільйони євро.
Це стане суттєвим прибутком для синьо-гранатових. Вони придбали Віктора 2024 року за 2,7 мільйона фунтів стерлінгів.
Тепер 23-річний гравець має домовитися з Брагою про умови особистого контракту. Трансфер має бути завершено найближчими днями.
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