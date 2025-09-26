Барселона пропустила гол майже з центру після грубої помилки воротаря, але перемогла Ов’єдо
Каталонці здобули три очки
1 день тому
Фото - Getty Images
У шостому турі Ла Ліги Барселона у виїзному матчі здобула вольову перемогу над Ов'єдо з рахунком 3:1.
Господарі вийшли вперед на 33-й хвилині матчу, забивши гол майже з центру поля після помилки воротаря каталонців Жоана Гарсії.
У другому тайму каталонська команда створила перелом у грі. Відзначилися Ерік Гарсія, Роберт Левандовськи та Рональд Араухо.
Барселона набрала 16 очок та посідає друге місце, а лідирує мадридський Реал (18 балів).
Ла Ліга, 6-й тур
Ов'єдо – Барселона – 1:3
Голи: Альберто Рейна, 33 – Ерік Гарсія, 56, Левандовськи, 70, Араухо, 88.