Павло Василенко

Барселона підтвердила найгірші побоювання фанатів: 21-річний Гаві пропустить від чотирьох до п’яти місяців після складної артроскопічної операції на правому коліні.

Медики вирішили зашити пошкоджений медіальний меніск, щоб зберегти структуру коліна, але це означає довшу реабілітацію.

За інформацією Diario AS, хірург був шокований побаченим під час операції – пошкоджені виявилися одразу обидва колінні хряща.

Це серйозний удар як для каталонського клубу, так і для гравця, який уже пропускав майже рік через розрив передньої хрестоподібної зв’язки у 2023 році.

Тепер під питанням навіть участь Гаві у чемпіонаті світу 2026 року – його повернення залежатиме від швидкості та якості відновлення. Іспанські медіа пишуть, що футболіст психологічно «зламався» після цієї новини.

Гаві – вихованець Барселони, який з 2021 року є ключовим гравцем основи. Але серія важких травм ставить під загрозу його подальший розвиток.