Павло Василенко

Барселоні знову відмовили у дозволі на повернення на легендарний «Камп Ноу», навіть із частковим обмеженням кількості глядачів. Як повідомляє Marca, матч проти Реал Сосьєдада у неділю доведеться провести на стадіоні «Монжуїк».

Каталонський клуб наполегливо намагався домовитися з міською радою про дозвіл на використання арени, однак щоразу стикається з новими перешкодами. Цього разу перепоною стали зауваження пожежників, які виявили недоліки у системі безпеки, зокрема проблеми зі шляхами евакуації.

У результаті команда Гансі Фліка й надалі буде змушена використовувати менші арени – або стадіон імені Йохана Кройфа на клубній базі, або ж Олімпійський стадіон.