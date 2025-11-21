Фланговий захисник Баєра з Леверкузена Алехандро Грімальдо привернув увагу двох топових європейських клубів Барселони та мюнхенської Баварії, повідомляє Marca.

Для 30-річного футболіста головним пріоритетом залишається повернення до Іспанії. Раніше влітку інтерес до нього проявляв мадридський Реал, але угода не відбулася.

Цього сезону Грімальдо провів 15 матчів за Баєр у всіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав чотири результативні передачі. Контракт гравця розрахований до літа 2027 року, а його ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.

Грімальдо — вихованець Барселони і він займався в академії клубу з 2008 до 2012 року і виступав за Барселону В до 2015 року. Однак, за першу команду каталонців він жодного разу не зіграв.

