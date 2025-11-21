Баварія та півзахисник Серж Гнабрі мають намір найближчим часом перейти до предметних переговорів щодо продовження контракту.

Як повідомляє Sky Sport Germany, клуб та гравець налаштовані зберегти співпрацю і з оптимізмом дивляться на можливість домовитися про нову угоду.

У поточному сезоні Гнабрі провів 15 поєдинків за мюнхенців у всіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири голи та чотири результативні передачі.

Чинний контракт 29-річного футболіста розрахований до літа 2026 року, проте обидві сторони хочуть узгодити оновлені умови наперед.

Раніше повідомлялося, що Баварія також прагне продовжити договір із Упамекано.