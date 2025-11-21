Баварія готується розпочати перемовини щодо нового контракту з Гнабрі
Обидві сторони налаштовані на продовження співпраці
близько 7 годин тому
Серж Гнабрі/фото: Баварія
Баварія та півзахисник Серж Гнабрі мають намір найближчим часом перейти до предметних переговорів щодо продовження контракту.
Як повідомляє Sky Sport Germany, клуб та гравець налаштовані зберегти співпрацю і з оптимізмом дивляться на можливість домовитися про нову угоду.
У поточному сезоні Гнабрі провів 15 поєдинків за мюнхенців у всіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири голи та чотири результативні передачі.
Чинний контракт 29-річного футболіста розрахований до літа 2026 року, проте обидві сторони хочуть узгодити оновлені умови наперед.
Раніше повідомлялося, що Баварія також прагне продовжити договір із Упамекано.
