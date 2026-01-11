Президент мадридського Реала Флорентіно Перес прибув до Джидди, Саудівської Аравії, де його команда готується до фіналу Суперкубку Іспанії проти Барселони.

Президент клубу відвідав розташування Реала в готелі та особисто привітав усіх футболістів. До об'єктивів камер потрапив момент його рукостискання з українським воротарем Андрієм Луніним.

У півфінальних поєдинках Суперкубка Іспанії 2026 року Барселона впевнено обіграла Атлетік з рахунком 5:0, а Реал виявився сильнішим за Атлетіко — 2:1. Фінальна зустріч між Барселоною та Реалом відбудеться у неділю, 11 січня, початок матчу заплановано на 21:00 за київським часом.

Цього сезону 26-річний Лунін провів за мадридський клуб два матчі, в яких пропустив п'ять м'ячів. Раніше український голкіпер уже двічі вигравав Суперкубок Іспанії у складі Реалу.

Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ уважно стежать за Луніним.