11 січня відбудеться вирішальний матч за Суперкубок Іспанії, в якому зустрінуться непримиренні суперники Барселона і мадридський Реал. Фінальний поєдинок пройде у Саудівській Аравії на стадіоні King Abdullah Sports City у Джидді. Початок зустрічі запланований на 21:00 за київським часом.

Напередодні принципового протистояння один із лідерів каталонців Ламін Ямаль здивував уболівальників нестандартним вчинком. Молодий вінгер видалив усі публікації зі свого Instagram, залишивши лише рекламні пости.

Крім того, футболіст змінив опис профілю, додавши лаконічну фразу Samurai Jack. У поточному сезоні 18-річний Ямаль взяв участь у 22 матчах у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма забитими м'ячами та 11 результативними передачами.