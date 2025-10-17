Павло Василенко

В Іспанії спалахнув скандал: футболісти Ла Ліги оголосили символічний протест проти рішення провести матч між Вільярреалом та Барселоною у Маямі.

Про це ексклюзивно повідомило COPE Radio, а пізніше інформацію підтвердила Асоціація футболістів Іспанії (AFE).

«Гравці протестуватимуть як знак невдоволення відсутністю діалогу, прозорості та послідовності з боку Ла Ліги», – заявили в АФЕ.

Цікаво, що до протесту не долучили футболістів Барселони та Вільярреала, аби уникнути тлумачень, що це виступ проти конкретних клубів. Проте профспілка підкреслила: навіть ці гравці поділяють загальне невдоволення.

У своїй заяві АФЕ різко розкритикувала проєкт, який, за їхніми словами, «не узгоджений з головними учасниками гри», і закликала Ла Лігу до створення «столу переговорів» з повним обміном інформації та захистом прав футболістів.

Капітани команд домовилися провести єдиний протест на полі – коротку зупинку матчів 9-го туру.

Протягом 20–30 секунд після стартового свистка гравці не починатимуть гру, демонструючи солідарність та незгоду з рішенням ліги.

Перший символічний протест відбудеться вже сьогодні – у матчі Ов’єдо – Еспаньйол.

За даними COPE, серед футболістів панує глибоке обурення – вони вважають, що рішення про проведення матчу 20 грудня в Маямі ухвалили без урахування їхньої думки.

Крім того, ідею вже розкритикували ФІФА, УЄФА та представники Барселони – зокрема тренер збірної Каталонії Гансі Флік і півзахисник Френкі де Йонг.