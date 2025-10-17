Головний тренер Жирони Мічел Санчес напередодні матчу дев'ятого туру Ла Ліги з Барселоною прокоментував повернення до складу команди вінгера Віктора Циганкова.

«З Циганковим все гаразд. Насправді він та Абель Руїс пройшли через складний процес, але поступово повертаються до своєї найкращої форми. Вони важливі гравці для нас.

Я спілкувався з ними про їхнє самопочуття, щоб вони знали – ми поруч. Сподіваюся, що після сьогоднішнього дня вони зможуть бути з нами у звичному режимі», – сказав Мічел на передматчевій пресконференції.