Тренер Жирони прокоментував відновлення Циганкова після травми
Українець готовий допомогти команді
близько 2 годин тому
Головний тренер Жирони Мічел Санчес напередодні матчу дев'ятого туру Ла Ліги з Барселоною прокоментував повернення до складу команди вінгера Віктора Циганкова.
«З Циганковим все гаразд. Насправді він та Абель Руїс пройшли через складний процес, але поступово повертаються до своєї найкращої форми. Вони важливі гравці для нас.
Я спілкувався з ними про їхнє самопочуття, щоб вони знали – ми поруч. Сподіваюся, що після сьогоднішнього дня вони зможуть бути з нами у звичному режимі», – сказав Мічел на передматчевій пресконференції.
Циганков отримав травму наприкінці серпня, пропустивши шість матчів каталонців, а також вересневі та жовтневі матчі збірної України.
Поєдинок між Барселоною та Жироною розпочнеться о 17:15 за київським часом.
Віктор Циганков у нинішньому сезоні взяв участь у двох поєдинках за каталонців, оформивши один асист.
Жирона наразі посідає 18-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи шість залікових пунктів у своєму активі.