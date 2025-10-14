Український вінгер Жирони Віктор Циганков відновив тренування з основною групою після міжнародної паузи. 14 жовтня команда провела чергове заняття у підготовці до матчу дев'ятого туру Ла Ліги проти Барселони і, як повідомляє Futbol Fantasy, Циганков працював нарівні з партнерами.

У загальній групі також тренувався Владислав Крапивцов, тоді як Владислав Ванат був відсутній через виклик до збірної України. До команди приєднався і півзахисник молодіжної збірної Іспанії U-20 Жоель Рокка.

Наголошується, що Циганков, а також Тома Лемар і Абель Руїс беруть участь у тренувальному процесі, проте поки що чекають на остаточний дозвіл від клубних лікарів для участі в офіційних поєдинках.

Жирона посідає 18-е місце у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи шість очок після восьми зустрічей.

Зустріч Барселона – Жирона у рамках дев'ятого туру відбудеться у суботу, 18 жовтня. Початок зустрічі запланований на 17:15 за київським часом.