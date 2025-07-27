Павло Василенко

Барселона хоче переглянути спонсорську угоду зі Spotify. Цільову суму контракту клубу було розкрито виданням Mundo Deportivo.

Барселона підписала контракт зі Spotify у 2022 році. Згідно з угодою, логотип стрімінгової платформи, крім іншого, з'явився на футболках чоловічої та жіночої футбольних команд. Це, поряд із бонусами, мало принести клубу до 70 мільйонів євро за сезон.

Контракт Барселони зі Spotify спливає наприкінці поточного сезону. Відповідно до умов угоди, шведська компанія має право в односторонньому порядку продовжити партнерство до 2030 року. У цьому випадку вона виплачуватиме на 10 мільйонів євро на рік більше, ніж зараз.

Деніел Ек, співзасновник Spotify, дивиться ще далі. Швед хотів би, щоб Барселона дозволила його компанії вкотре продовжити контракт в односторонньому порядку. За його пропозицією, Spotify може продовжити контракт до середини 2034 року. У цьому випадку щорічний внесок зросте до 80 мільйонів євро.

Mundo Deportivo стверджує, що Барселона не бажає погоджуватись на такі умови. Клуб вважає, що поточна зарплата гравця становить близько 120 мільйонів євро за сезон.

«Барселона переконана, що багато компаній готові виборювати місце Spotify. Чоловіча команда має міжнародне охоплення і минулого сезону була близька до завоювання всіх мислимих трофеїв, а Ламін Ямаль ще більше зміцнив її популярність. Не варто забувати і про жіночу команду – справжню силу, яка виграла три Ліги чемпіонів з 2021 року та може похвалитися чотирма володарями «Золотих м'ячів» за останні роки», – пише Mundo Deportivo.

Spotify також має право використовувати назву «Камп Ноу». Це регулюється окремою угодою, яка гарантує Барселоні 5 мільйонів євро щорічного доходу до кінця сезону 2025/26. Згідно з контрактом, шведська компанія виплачуватиме по 20 мільйонів євро за кожен з наступних восьми років.