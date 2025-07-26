Іспанський нападник Пау Віктор офіційно змінив клубну прописку, перебравшись із Барселони до португальської Браги. Про завершення угоди повідомив сайт нового клубу гравця.

Перед цим головний тренер синьо-гранатових Ханс-Дітер Флік дав зрозуміти форварду, що не розраховує на нього в новому сезоні, виключивши зі списку заявлених на збори гравців.

Брага оголосила про підписання 23-річного Пау Віктора, домовившись із каталонським клубом про викуп футболіста за 12 мільйонів євро. Сторони оформили контракт до 2030 року, а сума трансферу може зрости ще на 3 мільйони залежно від успіхів команди та самого гравця.

Контракт також включає пункт про викуп і щоб передчасно розірвати угоду потенційному покупцеві доведеться викласти 50 мільйонів євро.

Нападник успішно пройшов медобстеження, ознайомився з інфраструктурою клубу, провів розмову з тренерським штабом на чолі з Карлосом Вісенсом і вже розпочав тренування. У новому клубі він виступатиме під 18-м номером.

Раніше повідомлялося, що у Барселоні загострюється ситуація, а тер Штеген буде покараний.