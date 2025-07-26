Павло Василенко

Президент Барселони Жоан Лапорт прояснив трансферні плани каталонського клубу. Схоже, що склад чемпіонів Іспанії вже повністю сформований.

Цього літа Барселона здійснила два гучні придбання. Спершу вони підписали Жоана Гарсію, який, як очікується, замінить Марка-Андре тер Штегена у воротах. Потім пошуки вінгера завершилися підписанням Маркуса Рашфорда.

Лапорт визнав, що Барселона не збиралася змінювати склад після успішного сезону. Вони зосередилися на зміцненні команди щодо очок.

«Нашою головною метою та нав'язливою ідеєю було зберегти команду минулого сезону, бо він був історичним. Ми хотіли зберегти той командний дух із тими гравцями, які у нас були, тому навіть не розглядали багато пропозицій. Тренер попросив нас посилити атаку. Ми зробили це завдяки Маркусу Рашфорду. А плани Деку щодо роботи з Марком-Андре тер Штегеном відіграли вирішальну роль у надійному зміцненні воротарської лінії. Жоан Гарсія чудово тренується і сподобається уболівальникам Барселони», – заявив Лапорта виданню Mundo Deportivo.

Окрім згаданих вище гравців, чемпіони Іспанії також підписали Руні Барджі. Ці три трансфери завершать посилення Барселони.

«У нас добре підібраний склад. Ми не очікуємо на подальші трансфери», – додав Лапорта.

Президент Барселони наполягає, що жоден із провідних гравців не покине команду. Клуб має намір знайти інші засоби залучення коштів для реєстрації нових гравців.