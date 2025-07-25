Павло Василенко

Барселона зробила важливий крок. L'Equipe повідомляє, що клуб досяг угоди про новий контракт із Жюлем Кунде.

Французький захисник переїхав до столиці Каталонії у липні 2022 року. Блауграна придбала його у Севільї за 50 мільйонів євро.

Захисник став опорою команди. Він провів 141 матч за Барселону, забивши сім голів та віддавши 18 результативних передач.

Чинний контракт Кунде розрахований до середини 2027 року. За даними L'Equipe, Барселона домовилася про трирічне продовження контракту. Обидві сторони мають намір продовжувати співпрацю. Офіційне оголошення про продовження контракту очікується найближчим часом.

Кунде має залишитися основним півзахисником Хансі Фліка наступного сезону, а Ерік Гарсія та Гектор Форт, як очікується, стануть його замінами на позиції правого захисника.

Цієї неділі каталонці проведуть свій перший передсезонний товариський матч проти японського клубу Віссел Кобе.