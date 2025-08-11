Павло Василенко

Іспанська федерація футболу (RFEF) схвалила прохання Вільярреала та Барселони провести цьогорічний матч чемпіонату в Маямі замість стадіону «Естадіо де ла Кераміка».

Після того, як RFEF дасть зелене світло, запит буде передано до УЄФА, яка потім повинна розпочати процедуру з ФІФА для отримання офіційного дозволу на перенесення матчу.

Окрім RFEF, УЄФА та ФІФА, свою згоду на проведення матчу чемпіонату Іспанії в Маямі також повинні дати Федерація футболу США та КОНКАКАФ.

Зустріч між Вільярреалом та Барселоною запланована на 20 грудня, і якщо вона відбудеться, це буде перший матч чемпіонату Іспанії в історії, який буде зіграно за межами Іспанії.