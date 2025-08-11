Президент Барселони розповів, чим завершився конфлікт клубу з тер Штегеном
Тривала історія підійшла до завершення
близько 2 годин тому
Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував ситуацію навколо воротаря Марка-Андре тер Штегена, яка нещодавно викликала резонанс у клубі.
— Марк залишається нашим капітаном, попередні розбіжності вирішені. Він підтвердив своє лідерство на полі, і вболівальники могли переконатися, як капітан веде команду. Він у клубі вже 11 років, я радий, що він знову виконує капітанські обов’язки. З огляду на його позицію, ми розраховуємо зареєструвати Жоана Гарсію за умови згоди медичної комісії Ла Ліги. Щодо інших трансферів, робота триває. Якщо не вдасться завершити все до першого туру, у нас ще буде час, — сказав Лапорта в ефірі TV3.
Раніше німецький голкіпер переніс операцію на спині та відмовився підписувати медичний висновок для комісії Ла Ліги, що створило труднощі з реєстрацією новачка команди — воротаря Жоана Гарсії. Через це тер Штегена тимчасово позбавили капітанської пов’язки.
Барселона напередодні виграла трофей Гампера, обігравши з великим рахунком Комо.