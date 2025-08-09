Павло Василенко

Барселона та Марк-Андре тер Штеген врегулювали свій спір. Німецький воротар, який нещодавно переніс операцію на спині, спочатку відмовився підписувати медичний висновок для Ла Ліги, документ, необхідний клубу для реєстрації нових гравців.

Клуб відкрив дисциплінарне провадження та тимчасово позбавив тер Штегена капітанської пов'язки. Вчора ввечері воротар висловив свою точку зору на ситуацію та висловив сподівання на компроміс.

Через кілька годин каталонці опублікували офіційну заяву, в якій підтвердили досягнення угоди між двома сторонами.

«ФК Барселона оголошує, що Марк-Андре тер Штеген дав згоду медичній бригаді клубу на проходження обов'язкового медичного обстеження для Ла Ліги, пов'язаного з хірургічним втручанням. Дисциплінарне провадження вважається закритим, а пов'язку капітана першої команди негайно повертають гравцю».

Тер Штеген минулого сезону відновлювався після серйозної травми, і Барселона вирішила шукати нового воротаря. Влітку клуб підписав контракт з Жоаном Гарсією, який мав бути першим номером, що не сподобалося німцю. Він відмовився йти, а після того, як стало зрозуміло, що йому доведеться перенести операцію, оголосив, що вибув з ладу на три місяці.

Це ще більше ускладнило плани Барселони, оскільки тер Штеген відмовився підписати медичний протокол, який би виключив його з гри на наступні чотири місяці, що завадило клубу скористатися його травмою, щоб попросити Ла Лігу зареєструвати нових гравців.