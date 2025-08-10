Барселона втратила Левандовськи на невизначений термін
Роберт пошкодив підколінне сухожилля лівого стегна
близько 2 годин тому
Роберт Левандовськи/фото: Барселона
36-річний форвард Барселони Роберт Левандовськи опинився у списку травмованих напередодні старту нового сезону Ла Ліги.
Як повідомляє пресслужба каталонського клубу, у польського нападника діагностовано пошкодження підколінного сухожилля лівого стегна. Терміни відновлення поки що не розкриваються.
Левандовськи пропустить матч за Кубок Жоана Гампера, який відбудеться 10 серпня проти італійського Комо.
Новий сезон Ла Ліги стартує 15 серпня, а Барселона проведе перший поєдинок 16-го числа на виїзді проти Мальорки.
Раніше повідомлялося, що Барселона подає протест і вимагає пояснень від УЄФА.
