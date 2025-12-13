Барселона впевнено здолала Осасуну
Каталонці дотиснули опонента в другому таймі
16 хвилин тому
Рафінья/фото: Барселона
У 16-му турі чемпіонату Іспанії Барселона на Олімпійському стадіоні обіграла Осасуну з рахунком 2:0.
Перший гол на 70-й хвилині забив Рафінья Діас, а остаточний результат зустрічі він закріпив дублем на 86-й хвилині.
Після цього успіху каталонці здобули сьому перемогу поспіль у Ла Лізі та продовжують лідирувати у турнірній таблиці з 43 очками, випереджаючи Реал на сім пунктів.
Ла Ліга. 16-й тур, 13 грудня.
Барселона – Осасуна – 2:0
Гол: Рафінья, 70, 86.