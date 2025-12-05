Жирона завершила виступ у 1/32 фіналу Кубка Іспанії поразкою від Оуренсе з рахунком 1:2.

Головний наставник каталонського клубу Мічел Санчес висловився про дії своєї команди у першому таймі, наголосивши на ключових моментах. Крім того, тренер пояснив, що спричинило невдачу в другій половині зустрічі і чому його підопічні так і не зуміли переламати хід матчу.

«Я не злюся через матч. Команда боролася, Оренсе краще зіграв у перші 15-20 хвилин другого тайму, і все. Можна бути більш влучним або ні, але команда не здалася. Гравці віддали сто відсотків, і це для мене важливо.

У цьому змаганні все дуже вирівнюється. Команда добре боролася. Ми намагалися грати, вони відібрали м'яч, кутовий і гол. Але з цього моменту, я вважаю, що перша половина була за нами.

Потім у другому таймі у нас дійсно було 15 дуже поганих хвилин, тому що ми почали грати назад, а вони зробили крок вперед. Замість того, щоб грати на їхньому полі, ми грали на своєму, і з такими умовами на полі ми не могли робити більше пасів назад, ніж було необхідно, і не змогли вийти з цього першого тиску», - сказав Мічел для Мundodeportivo.com.