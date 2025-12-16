Матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії сезону 2025/2026 між Гвадалахарою з третього дивізіону та Барселоною був перенесений на 30 хвилин.

Зустріч мала розпочатися о 22:00 за київським часом на стадіоні Естадіо Педро Ескартін, однак початковий час довелося змінити.

За інформацією Marca, затримка пов’язана з великими чергами на входах до арени, через що значна кількість уболівальників не могла вчасно потрапити на трибуни.

Джерело повідомляє, що причиною перенесення стали питання безпеки на одній із тимчасових трибун стадіону.

На тимчасовій трибуні відсутня нумерація місць, а також не було отримано обов’язкового дозволу на її відкриття. Через це близько 2000 фанатів не змогли відвідати матч, що й змусило організаторів відкласти початок гри.

Таким чином, поєдинок Гвадалахара – Барселона розпочався із запізненням.

