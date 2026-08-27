Сергій Разумовський

У перенесеному матчі першого туру Ла Ліги Барселона на власному полі перемогла Атлетік – 2:0. Каталонці від стартових хвилин заволоділи ініціативою та створили низку моментів. Рафінья і Ерік Гарсія не влучили у ворота, а після удару бразильця головою м’яч поцілив у стійку. Спробу Ламіна Ямаля добити відбили захисники. Також гол Педрі не зарахували через офсайд у Ямаля.

Господарі відкрили рахунок на 37-й хвилині. Педрі розрізною передачею вивів Рафінью на побачення з Унаї Сімоном, після чого бразилець обіграв воротаря та забив із гострого кута. До перерви голкіпер ще кілька разів рятував басків, зокрема після ударів Ямаля.

Після відпочинку Барселона продовжила тиснути. Ямаль влучив у поперечину, а Сімон парирував удари Ферміна Лопеса та Еспарту. Атлетік відповів лише одного разу: Сансет пробив у стійку на 75-й хвилині.

Невдовзі після цього каталонці подвоїли перевагу. Адеємі виконав простріл, а Ляпорт невдало зупинив м’яч прямо перед Ферміном, який без проблем вразив ворота. Наприкінці Сімон знову врятував команду після удару Адеємі.

Літній новачок синьо-гранатових Родрі вийшов на заміну на 63-й хвилині другого тайму. Таким чином, найкращий гравець чемпіонату світу-2026 дебютував на новий клуб.

Барселона здобула другу перемогу та очолила турнірну таблицю завдяки кращій різниці голів порівняно з Реалом. Атлетік із двома поразками посідає останнє місце.

Ла Ліга, перший тур

Барселона – Атлетік Більбао 2:0

Голи: Рафінья, 37, Фермін Лопес, 82

Барселона: Ж. Гарсія, Е. Гарсія (Кунде, 80), Кубарсі, Мартін, Еспарт, Берналь (Родрі, 63), Педрі (Канселу, 85), Фермін Лопес, Ґордон (Адеємі, 80), Рафінья (Ольмо, 63), Ямаль.

Атлетік: Сімон, Рінкон, Ляпорт, Альварес, Луї-Жан (Бойро, 70), Хаурегісар (Геренабаррена, 70), Каналес, Сансет, І. Вільямс (Беренгер, 60), Гурусета (Джало, 81), Н. Вільямс (Наварро, 60).

Попередження: Еспарт 27 – Гурусета 48, Луї-Жан 61

Відео: MEGOGO