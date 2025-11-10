Реал не зміг вразити ворота Райо Вальєкано. Відео
Сусіди відібрали очки у команди Алонсо
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Райо Вальєкано в 12 турі Ла Ліги зумів відібрати очки у дербі з Реалом. Матч у Мадриді завершився з рахунком 0:0.
Обидва колективи мали посеред тижня матчі в єврокубках, що спонукало робити ротацію. Футболістам Реала не вдалося велику кількість моментів конвертувати в забиті голи. До честі Райо, господарі так само могли сподіватися на максимум очок.
В заявці Реала на цей матч був голкіпер Андрій Лунін, який не викликався на листопадові матчі збірної України.
Ла Ліга. 12 тур
Райо Вальєкано - Реал 0:0