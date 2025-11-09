Атлетико та Вільярреал впевнено переграли суперників у 12-му турі Ла Ліги. Відео
Леванте та Еспаньйол зазнали фіаско
близько 1 години тому
У 12-му турі іспанської Ла Ліги Атлетико вдома впевнено переграв Леванте.
Господарі повели після автоголу Дели на 12-й хвилині, але Санчес уже на 21-й відновив рівновагу. По перерві слово взяв Ґрізманн – дубль француза оформив загальну перемогу мадридців.
Вільярреал на виїзді обіграв Еспаньйол. Наприкінці першого тайму Жерар Морено відкрив рахунок, а після перерви Молейро подвоїв перевагу гостей, які впевнено довели матч до перемоги.
Атлетико набрав 25 очок у турнірній таблиці й закріпився у зоні Ліги чемпіонів. Відставання від Вільярреала складає один бал.
Ла Ліга, 12-й тур
Атлетико – Леванте 3:1
Голи: Дела, 12 (автогол), Ґрізманн, 61, 80 – Санчес, 21
Еспаньйол – Вільярреал 0:2
Голи: Жерар Морено, 43, Молейро, 57