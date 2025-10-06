Металіст 1925 на виїзді зіграв унічию 1:1 з київським Динамо у поєдинку восьмого туру Української Прем'єр-ліги.

Головний наставник харків'ян Младен Бартулович поділився своїми емоціями від такого результату у матчі проти чинного чемпіона країни.

«Хотілося трохи інакше діяти. Агресивніше та більше працювати з м'ячем. Ми незадоволені першим таймом. Але це заслуга Динамо, яке дуже добре зіграло після перших 15 хвилин. На нас давили, ми багато помилялися у простих ситуаціях.

Дозволили Динамо забити. І вони ще мали моменти. У перерві поговорили з хлопцями, сказали діяти інакше, грати сміливіше. Думаю, що ми цілком заслужено забили гол у другому таймі та вирвали нічию», – сказав фахівець на пресконференції.