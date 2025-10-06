Бартулович — про нічию Металіста 1925 з Динамо: «Заслужено забили гол та вирвали один бал»
Фахівець незадоволений перший таймом
9 хвилин тому
Металіст 1925 на виїзді зіграв унічию 1:1 з київським Динамо у поєдинку восьмого туру Української Прем'єр-ліги.
Головний наставник харків'ян Младен Бартулович поділився своїми емоціями від такого результату у матчі проти чинного чемпіона країни.
«Хотілося трохи інакше діяти. Агресивніше та більше працювати з м'ячем. Ми незадоволені першим таймом. Але це заслуга Динамо, яке дуже добре зіграло після перших 15 хвилин. На нас давили, ми багато помилялися у простих ситуаціях.
Дозволили Динамо забити. І вони ще мали моменти. У перерві поговорили з хлопцями, сказали діяти інакше, грати сміливіше. Думаю, що ми цілком заслужено забили гол у другому таймі та вирвали нічию», – сказав фахівець на пресконференції.
Після цієї зустрічі Металіст 1925 займає п'яте місце в таблиці УПЛ, набравши 15 очок. Наступний поєдинок команда проведе 20 жовтня, коли у дев'ятому турі чемпіонату зустрінеться з Кудрівкою.