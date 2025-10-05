Динамо Київ у третій тур поспіль втрачає очки в УПЛ, незважаючи на результативну гру в атаці. Після нічиїх з Оболонню (2:2) та Олександрією (2:2) команда знову не втримала перемогу у Львові, розписавши бойову нічию з Карпатами – 3:3.

У Кубку України проти Олександрії «біло-сині» також мали непростий поєдинок, який міг дійти до екстратайму.

Серія нестабільних результатів розпочалася після міжнародної паузи. До неї колектив Олександра Шовковського виглядав переконливо: чотири перемоги поспіль з загальним рахунком 14:3 над Поліссям, Рухом, Епіцентром і Вересом. Попри це, нинішні проблеми Динамо не лише в обороні чи атаці, а у фізичній та функціональній готовності.

Захисники часто помиляються, але ключова проблема – в інтенсивності гри. Зараз кияни йдуть лише третіми з кінця за кількістю дій без м’яча. Як наслідок, команда втрачає темп і контроль над матчем, граючи лише відрізками.

Олександр Шовковський також отримав частку критики: тренер пізно робить заміни, не завжди вдало реагує на хід матчу, а команда після виходу вперед часто втрачає ініціативу. Водночас провини тренера у помилках оборонців чи невдалих реалізаціях моментів немає – проблеми носять системний характер.

Сьогоднішній суперник – Металіст 1925, який перебуває у відмінній формі. Команда Младена Бартуловіча не програє вже сім матчів поспіль у всіх турнірах, перемагала Рух, Полтаву, Оболонь, Олександрію і навіть Колос. У попередньому турі харків’яни зіграли внічию з Шахтарем, продемонструвавши надійну оборону й дисципліновану гру.

Для Динамо, яке після виснажливого поєдинку з Крістал Пелас у Лізі конференцій мало лише кілька тренувань, матч з Металістом 1925 стане непростим випробуванням. Кияни можуть вдатися до ротації складу – під питанням участь Михавка, який має пошкодження.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Тіаре, Дубінчак, Волошин, Піхальонок, Шапаренко, Шола, Бленуце

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Антюх, Калітвінцев, Литвиненко, Рашіца, Ітодо

