Головний тренер Харкова Младен Бартулович висловився щодо поразки своєї команди у матчі другого туру української Прем'єр-ліги проти Полісся (1:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу з посиланням на ефір УПЛ ТБ.

По-перше, вітаю суперника з перемогою. Сьогодні у них залетіло все, що було. Вони використали всі свої моменти та навіть напівмоменти. Перший гол, можна сказати, - це напівмомент. Пішов простріл, і це надламало наш план на гру і всю гру загалом. Я можу зараз розповідати, що ми домінували, більше були з м’ячем, але рахунок - 1:3. Цей матч для нас має стати уроком, з якого треба зробити висновки і рухатися далі. Це лише другий тур, і попереду ще багато матчів.

Щодо першого голу, то ми акцентували увагу хлопців на тому, що у Полісся багато подач, особливо у Велетня з правої ноги, але тут він спрацював з лівої. Це був момент, у якому не обов’язково було пропускати. Але ми пропускаємо, і це надламало хід гри та план на матч, як я вже говорив. Другий гол стався після розіграшу стандарту, далі - ситуація, де нас розіграли 3 в 2 і забили ще один м’яч. Звісно, потім дуже важко відіграватися проти кваліфікованої команди.