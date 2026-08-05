Сергій Разумовський

Півзахисники Ніколас Аревало та Кауан Баптістелла відновили тренувань у загальній групі Харкова. Про це повідомила пресслужба клубу.

Обидва футболісти зазнали травм у липні під час підготовчих зборів команди. Через ушкодження хавбеки були змушені працювати за індивідуальною програмою та пропустили частину тренувального процесу.

Повернення Аревало й Баптістелли до загальної групи дозволить тренерському штабу поступово розраховувати на них у матчах нового сезону. Водночас остаточне рішення щодо участі півзахисників у найближчих поєдинках ухвалять після оцінки їхнього фізичного стану.

Ніколас Аревало та Кауан Баптістелла приєдналися до Харкова взимку 2026 року. Аревало провів за команду 14 матчів і відзначився однією результативною передачею. Баптістелла взяв участь у десяти поєдинках Харкова. На його рахунку один забитий м’яч.

Команда розпочала новий сезон УПЛ із перемоги над Вересом. У матчі першого туру Харків мінімально обіграв рівненський клуб із рахунком 1:0.

У другому турі чемпіонату Харків зіграє проти Полісся. Поєдинок відбудеться 10 серпня у Житомирі.