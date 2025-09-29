Бартулович відзначив своїх підопічних після перемоги Металіста 1925 над Колосом
Харківська команда здобула мінімальну перемогу
близько 11 годин тому
Головний наставник Металіста 1925 Младен Бартулович поділився думкою про те, який епізод став вирішальним у матчі проти Колоса (1:0) і дозволив його команді здобути важливу перемогу.
Крім того, фахівець відзначив додаткову мотивацію, з якою вийшли на поле його підопічні, та виділив автора єдиного та переможного м'яча у поєдинку – Дениса Антюха.
«Насамперед хочу привітати свою команду з дуже важливою і, на мою думку, заслуженою перемогою. Хлопці – молодці, виконали все, що ми планували. Знали, що буде складна гра, фактично – гра за шість очок.
Колос – дуже хороша команда, давно не програвала, але сьогодні ми змогли дотиснути суперника. У другому таймі, вважаю, ми зіграли дуже якісно, забили заслужений гол і довели матч до логічного завершення. Це й стало ключовим для підсумкового результату.
Наш гарний колектив, хлопці грають один за одного. Сьогодні грали за Раміка та Арі, які отримали травми. Це згуртувало команду. Було видно на полі, як хлопці віддаються повністю, як вони хочуть прогресувати.
Приємно, що переможний гол забив Антюх – на тій же позиції, де зазвичай грають Рамік і Арі. Він також кілька матчів не грав, мав пошкодження. Було важко, але ми дуже раді, що саме він забив свій перший гол за Металіст 1925 і допоміг здобути цю перемогу. Але це – перемога всієї команди, кожен працював на результат», – заявив Бартулович для клубної пресслужби.