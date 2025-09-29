Головний наставник Металіста 1925 Младен Бартулович поділився думкою про те, який епізод став вирішальним у матчі проти Колоса (1:0) і дозволив його команді здобути важливу перемогу.

Крім того, фахівець відзначив додаткову мотивацію, з якою вийшли на поле його підопічні, та виділив автора єдиного та переможного м'яча у поєдинку – Дениса Антюха.