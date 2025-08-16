Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович після розгромної перемоги у матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії (4:1) привітав клуб із прийдешнім дев’ятим днем народження. Слова фахівця передає пресслужба харків’ян.

Насамперед хочу подякувати й привітати свою команду та весь клуб з дуже важливою перемогою. Це наш перший успіх у Прем’єр-лізі після повернення, і він має величезне значення з психологічного погляду, передусім для хлопців. Перший гол теж став ключовим моментом, бо до нього команда була трохи скута. Після забитого м’яча ми заграли зовсім інакше, створили багато моментів і заслужено перемогли.

Металісту 1925 виповниться дев’ять років? Дуже приємно здобути перемогу саме напередодні такої дати. Так, ця перемога — це привітання для клуба з днем народження!

Було прикро, коли Олександрія скоротила рахунок, бо ми могли уникнути цього голу. Тим паче, що в суперника до того не було моментів — одна помилка і одразу м’яч у наших воротах. Але важливо, як ми зреагували: не відійшли назад, а навпаки — пішли вперед і забили ще.

Дубль Гаджиєва? Я завжди кажу, що дуже важливо, як футболісти виходять на заміну. І сьогодні вони зробили саме те, чого від них чекали — допомогли команді. Не має значення, скільки дається часу — 10, 15 хвилин чи цілий тайм, — потрібно виходити й приносити користь. Це важливо для всього колективу.

Було дуже спекотно, але в однакових умовах перебували й ми, і "Олександрія". У таких іграх ключове — менше помилятися, не втрачати м’яч. Повертатися в гру після пропущеного в таку спеку дуже важко. Я розумію хлопців, сам грав у подібних умовах. Тому ще раз хочу відзначити їхній характер — вони показали його сьогодні.

Нам потрібен час, аби зігратися. Але я бачу прогрес із кожним тренуванням і матчем. Ми ще шукаємо оптимальний склад, пробуємо різні варіанти, даємо шанси різним гравцям. Упевнений, найближчим часом знайдемо найкращу «одинадцятку».

Щодо підсилення, ми працюємо в цьому напрямку і я впевнений, що до завершення трансферного вікна будуть ще новачки. Щодо кубка, вважаю, що це хороший жереб. Оболонь — сильна команда, зараз вона на першому місці. Буде цікаво ще раз із ними зіграти й подивитися, які ми висновки зробили після першого матчу.