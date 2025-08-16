Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко в ефірі УПЛ ТБ висловився щодо причин поразки у матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Металіста 1925 (1:4).

На даний момент дуже важко дати якесь пояснення, але факт, є факт, рахунок на табло. Звісно, ми під кінець уже намагалися якось витягнути гру, розкрилися. Думаю, нікому не було б легше, якби рахунок був 1:2. Маємо, що маємо, будемо розбиратися.

По гарячих слідах не хочу нічого говорити, тим паче про якісь претензії до футболістів. Для мене зараз найголовніше – розібратися, що стало першопричиною тому, що другий тайм ми просто провалили. Знову пропускаємо і не реагуємо на пропущений м’яч належним образом.

Усі гравці, які прийшли до нас, це переважно молоді гравці. Звісно, вони потребують часу для того, щоб адаптуватися до дорослого футболу, до наших легіонерів, до українського футболу.

Зараз деякі з них уже зрозуміли, куди вони потрапили. В першу чергу це футбол, дуже насичений боротьбою, і ми маємо стояти на двох ногах, щоб грати ці матчі.