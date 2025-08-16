Офіційно. Олександрія перевела в дубль двох лідерів команди. «Містяни» програли 5 матчів із 5
Нестеренко висловився щодо причин розгрому від Металіста 1925 та підтвердив інформацію про хавбека і захисника
близько 1 години тому
Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко в ефірі УПЛ ТБ висловився щодо причин поразки у матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Металіста 1925 (1:4).
На даний момент дуже важко дати якесь пояснення, але факт, є факт, рахунок на табло. Звісно, ми під кінець уже намагалися якось витягнути гру, розкрилися. Думаю, нікому не було б легше, якби рахунок був 1:2. Маємо, що маємо, будемо розбиратися.
По гарячих слідах не хочу нічого говорити, тим паче про якісь претензії до футболістів. Для мене зараз найголовніше – розібратися, що стало першопричиною тому, що другий тайм ми просто провалили. Знову пропускаємо і не реагуємо на пропущений м’яч належним образом.
Усі гравці, які прийшли до нас, це переважно молоді гравці. Звісно, вони потребують часу для того, щоб адаптуватися до дорослого футболу, до наших легіонерів, до українського футболу.
Зараз деякі з них уже зрозуміли, куди вони потрапили. В першу чергу це футбол, дуже насичений боротьбою, і ми маємо стояти на двох ногах, щоб грати ці матчі.
Також Нестеренко підтвердив інформацію про те, що захисника Мігела Кампуша та хавбека Кирила Ковальця було переведено в дубль.
Це відповідає дійсності. Скільки триватиме покарання? Не хочу зараз нічого казати, це повинно залишитися всередині клубу.
Усі перипетії навколо матчу української Прем’єр-ліги, аналіз і огляд гри – на сторінці події Олександрія – Металіст 1925 на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
Раніше щодо матчу проти своєї колишньої команди висловився півзахисник Металіста 1925 Іван Калюжний.
Поділитись