Гол плюс асист від Калюжного. Як завершився матч Олександрії з Металістом 1925
Команда з Кіровоградщини знову розчарувала своїх фанатів
42 хвилини тому
У матчі третього туру Української Прем’єр-ліги Олександрія на своєму стадіоні приймала харківський Металіст 1925. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 4:1.
Перший тайм команди провели без забитих м’ячів. На 48-й хвилині відзначився ексгравець Олександрії Іван Калюжний, а на 76-й він асистував Ерміру Рашиці.
В кінці гри команди обмінялися голами: за Олександрію відзначився Жота, а за Металіст 1925 дубль оформив Рамік Гаджиєв.
Олександрія займає останнє, 16-е місце в турнірній таблиці УПЛ, не набравши жодного очка. Металіст 1925 піднявся на п’яту позицію, набравши чотири бали.
УПЛ, 3-й тур
Олександрія – Металіст 1925 – 1:4
Голи: Жота, 88 – Калюжний, 48, Рашиця, 76, Гаджиєв, 90, 90+3.