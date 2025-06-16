Павло Василенко

Кріштіану Роналду опублікував в Instagram дві фотографії, на яких він позує зі своїм сином Кріштіану Жуніором, і різниця в зрості між ними відразу ж привернула увагу фанатів, а також колишнього товариша по команді Патріса Евра.

Багато хто помітив, що його син, якому всього 14 років, вже «обігнав» батька за зростом, і навіть Евра був здивований значною зовнішністю наступника Роналду.

«Бро, він стає вищим за тебе», – написав француз, за яким послідували інші коментарі на цю тему.

Кілька годин по тому Роналду знову заговорив, написавши в коментарі, що його зріст становить 187 см, а Жуніор трохи нижчий – 185 см.

Однак немає ніяких сумнівів, що син зіркового форварда, якому через два дні виповниться 15 років, незабаром перевершить свого батька за зростом.

Його кар'єра почалася в 2021 році в туринському Ювентусі, де в той час грав його батько – Кріштіану. Після повернення батька в Манчестер Юнайтед Кріштіану грав у молодіжній команді англійського клубу, а в даний час грає за саудівський клуб Аль-Наср, як і його батько.

Їхня спільна фотографія зібрала майже 15 мільйонів лайків.