Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду емоційно прокоментував перемогу збірної Португалії у фіналі Ліги націй. Його команда здолала Іспанію з рахунком 2:2 (5:3 у серії пенальті) та здобула почесний трофей.

— Я дуже щасливий. Насамперед — за це покоління. Воно заслуговувало на титул. Виграти зі збірною Португалії — це щось особливе. У мене багато титулів, але немає нічого кращого, ніж перемога з рідною країною. Сльози та відчуття виконаного обов’язку... Це прекрасно.

Ми — маленький народ, але з великими амбіціями. Я жив у багатьох країнах, грав за різні клуби, але коли мова заходить про Португалію — це завжди щось особливе. Бути капітаном цього покоління — велика гордість. Завоювання титулу — це вершина зусиль усієї команди.

Майбутнє? Про нього слід думати в короткостроковій перспективі. Я мав травму — і це було надзвичайно складно... Але я віддавав усі сили, адже грати за збірну — означає віддавати все, — наголосив Роналду.