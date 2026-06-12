Сергій Разумовський

Вінгер збірної Франції та мюнхенської Баварії Майкл Олісе, за всею ймовірністю, залишиться в німецькому клубі щонайменше на сезон 2026/27, попри інтерес з боку кількох провідних європейських команд. Про це повідомляє L’Équipe, зазначаючи, що 24-річний футболіст нині не розглядає варіант із переходом цього літа та почувається комфортно в Мюнхені.

Контракт Олісе з Баварією чинний до червня 2029 року, і в клубі не мають наміру ініціювати переговори щодо його продажу. У керівництві мюнхенців розраховують зберегти одного з ключових виконавців команди, який швидко став важливою частиною атакувальної моделі.

Інтерес до французького вінгера приписують одразу кільком європейським грандам, серед яких називають Реал і ПСЖ. Водночас у Баварії переконані, що для гравця нині немає підстав змінювати клуб, адже він має стабільну роль у складі та довіру тренерського штабу.

Минулого сезону Олісе провів 52 матчі у всіх турнірах і відзначився надзвичайно результативними показниками. На його рахунку 22 забиті м’ячі та 26 результативних передач.

Нагадаємо, Олісе у складі збірної Франції вирушив на чемпіонат світу-2026, де «Ле Бльо» є одними з головних фаворитів.