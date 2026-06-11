Павло Василенко

Сьогодні розпочинається чемпіонат світу-2026. Розглянемо десять національних команд з найвищою ринковою вартістю за даними порталу Transfermarkt.

Франція – 1,52 млрд євро Англія – 1,36 млрд євро Іспанія – 1,22 млрд євро Португалія – 1,01 млрд євро Німеччина – 947 млн євро Бразилія – 928,5 мн євро Нідерланди – 804,2 млн євро Аргентина – 782,5 млн євро Норвегія – 589,5 млн євро Бельгія – 547,5 млн євро

Вперше у чемпіонаті світу візьмуть участь 48 команд. Загалом під час турніру буде зіграно 104 матчі. Кількість господарів також безпрецедентна – турнір спільно приймають Сполучені Штати, Канада та Мексика. Ще ніколи чемпіонат світу не проводився на території трьох країн.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.