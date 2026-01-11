У Мюнхені на стадіоні Альянц Арена відбувся матч 16 туру Бундесліги, де Баварія приймала Вольфсбург. Зустріч завершилася розгромною перемогою господарів із рахунком 8:1.

Рахунок вже на 5-й хвилині відкрили господарі. Фішер випадково зрізав м'яч у ворота. Вольфсбург зумів швидко відігратися завдяки Пейчиновичу, але це стало останнім радісним моментом для гостей. До перерви Діас вивів Баварію вперед, а у другому таймі мюнхенці повністю розгромили суперника, забивши ще шість м'ячів.

Найбільший внесок у розгром зробив Олісе, який оформив дубль і віддав результативну передачу. Діас відзначився голом та двома асистами, Кейн – голом та передачею. Крім того, по одному голу забили Геррейро та Горецка, а Єнц оформив автогол. Баварія продемонструвала вражаючу результативність та абсолютне домінування на полі.

Бундесліга. 16-й тур

Баварія – Вольфсбург – 8:1

Голи: Фішер, 6 (аг), Діас, 30, Олісе, 50, 76, Єнц (аг), Геррейру, 68, Кейн, 69, Горецка, 88 – Пейчинович, 13