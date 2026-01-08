Сергій Разумовський

Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано близький до продовження співпраці з мюнхенським клубом. Як повідомляє L’Équipe, 27-річний француз найближчим часом має підписати новий контракт із чинним чемпіоном Німеччини. Очікується, що угода буде довгостроковою – до 2030 або 2031 року, а за сам факт підписання центрбек отримає солідний підписний бонус у розмірі приблизно 20 млн євро.

При цьому в документі, за інформацією джерела, прописана клаусула, яка почне діяти з літа 2027 року. Вона дозволятиме будь-якому клубу викупити Упамекано за фіксовану суму 65 млн євро. Зазначається, що керівництво Баварії намагалося не включати цю опцію до договору, однак у підсумку погодилося на компроміс, щоб утримати француза в команді та закрити питання його майбутнього ще до завершення чинного контракту.

Паралельно Упамекано суттєво покращить фінансові умови. За новою угодою його річна зарплата зросте приблизно до 20 млн євро. Це зробить його четвертим найбільш високооплачуваним футболістом Баварії: більше отримуватимуть лише Гаррі Кейн (25 млн), а також Йозуа Кімміх і Джамал Мусіала (по 24 млн). Водночас джерело не уточнює, чи йдеться про суми до оподаткування, чи вже «чистими».

Офіційне оголошення очікують найближчими днями. Нагадаємо, нинішня угода Упамекано з Баварією діє до літа 2026 року. Француз перейшов до рекордмайстра влітку 2021-го з РБ Лейпциг за 42,5 млн євро, а в поточному сезоні провів 21 матч у всіх турнірах і відзначився одним забитим м’ячем.

Раніше нападник Баварії Гаррі Кейн став найкращим гравцем грудня у Бундеслізі.