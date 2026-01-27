У Бундеслізі відбулися два поєдинки 16 туру, які раніше були перенесені через снігопади в Німеччині.

Матч у Гамбурзі між Санкт- Паулі та Лейпцигом завершився бойовою нічиєю. РБ Лейпциг повів у рахунку на 66-й хвилині після точного удару Яна Діоманда. Проте вже в компенсований час Санкт-Паулі отримав право на пенальті, який впевнено реалізував Мартейн Карс, врятувавши господарів від поразки.

Після цієї зустрічі Санкт-Паулі має 14 очок і посідає 17-те місце в турнірній таблиці, тоді як РБ Лейпциг із 36 балами розташовується на четвертій позиції.

Німеччина. Бундесліга. 16-й тур

Санкт-Паулі – РБ Лейпциг 1:1

(Діоманд 66 – Карс 90+3, пен.)

У Бремені Гоффенгайм здобув впевнену виїзну перемогу над Вердером. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Александер Прасс. На 52-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення Ваутера Бюргера, однак уже за дві хвилини Гриша Прьомель подвоїв перевагу своєї команди.

Після 19 зіграних турів Гоффенгайм має 39 очок і займає третє місце в Бундеслізі. Вердер із 18 балами перебуває на 15-й сходинці.

Німеччина. Бундесліга. 16-й тур

Вердер – Гоффенгайм 0:2

(Прасс 44, Прьомель 54)