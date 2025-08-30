Павло Василенко

Баварія здобула свою другу перемогу в чемпіонаті Німеччини цього сезону, перемігши Аугсбург.

Баварія оговталася після не дуже переконливої ​​гри в Кубку Німеччини. Команда Венсана Компані мала труднощі з командою третього дивізіону Веен Вісбаден у середині тижня, вигравши з рахунком 3:2 завдяки голу Гаррі Кейна в компенсований час.

Сьогодні мюнхенська команда на виїзді обіграла Аугсбург – 3:2, здобувши другу перемогу поспіль в Бундеслізі.

Баварія за перші два тури нового сезону чемпіонату Німеччини набрала шість очок і займає перше місце в турнірній таблиці. Аугсбург – п’ятий з трьома балами.

Бундесліга, 2-й тур

Аугсбург – Баварія – 2:3

Голи: Якіч, 53, Кемюр, 76 – Гнабрі, 28, Діас, 45+4, Олісе, 48.