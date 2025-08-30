Баварія перемогла на виїзді Аугсбург у матчі з п’ятьма голами
Команда Венсана Компані взяла три очки
21 хвилину тому
Баварія здобула свою другу перемогу в чемпіонаті Німеччини цього сезону, перемігши Аугсбург.
Баварія оговталася після не дуже переконливої гри в Кубку Німеччини. Команда Венсана Компані мала труднощі з командою третього дивізіону Веен Вісбаден у середині тижня, вигравши з рахунком 3:2 завдяки голу Гаррі Кейна в компенсований час.
Сьогодні мюнхенська команда на виїзді обіграла Аугсбург – 3:2, здобувши другу перемогу поспіль в Бундеслізі.
Баварія за перші два тури нового сезону чемпіонату Німеччини набрала шість очок і займає перше місце в турнірній таблиці. Аугсбург – п’ятий з трьома балами.
Бундесліга, 2-й тур
Аугсбург – Баварія – 2:3
Голи: Якіч, 53, Кемюр, 76 – Гнабрі, 28, Діас, 45+4, Олісе, 48.
