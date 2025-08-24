Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував перемогу своєї команди над РБ Лейпциг з рахунком 6:0 у першому турі німецької Бундесліги сезону 2025/26.

У цьому поєдинку англієць оформив хет-трик, став одним із ключових героїв зустрічі. Цитує гравця Bayern & Germany.

«Ми хотіли зробити серйозну заяву у першій домашній грі, і саме це нам вдалося у матчі з Лейпцигом. Ми виступили на дуже високому рівні та були ефективними.

Ми виграли 6:0, тому не можемо скаржитися. Після перерви ми вели 3:0, і я сказав собі, що мені потрібно потрапити у список тих, хто забивав у ворота суперника», — сказав Кейн.