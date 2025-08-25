Головний тренер Баварії Венсан Компані підбив підсумки матчу 1 туру Бундесліги проти Лейпцига (6:0). Його слова наводить сайт Бундесліги.

Сподіваюся, вболівальникам сподобалася наша енергійна гра, яка дарує радість - саме для цього ми і граємо у футбол. Ми провели дуже хороший стартовий матч на «Альянц Арені», сьогодні все пройшло ідеально.

Цього тижня було багато проблем, але ми відповіли на полі. У нас є фундамент, основа, і це важливо. Концепція на цей сезон тільки одна: ми завжди хочемо перемагати, - сказав тренер Баварії.